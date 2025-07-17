شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ميميى عبد الرازق في افتتاح دبلومة الرخصة A7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اتحاد الكرة دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A7 صباح اليوم الخميس، والتي تستمر لمدة ستة أشهر متضمنة خمسة كورسات وبعدد ساعات 280 ساعة، وتقام بمشروع الهدف.

وقام الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، بشرح المحتوى ونظام الدورة في ضوء توجيهات الاتحاد الأفريقي والدولي بضرورة متابعة الأحداث المحلية والعالمية، وتطبيق ورش عمل، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وتتضمن المحاضرات جوانب عملية ونظرية وتحليل فيديو.

ويشرف علي الدورات علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وإيهاب الجندي منسق رخص المدربين.



افتتاح دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A7

دقيقة حداد علي الراحل ميمي عبد الرازق

وبدأت الدورة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور ميمي عبدالرازق المحاضر الدولي.

في سياق متصل ،ينظم اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أول دورة للرخصة PRO للمدربين يوم 6 سبتمبر المقبل بعد موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على إقامة الدورة فى مصر.



استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على وضع ضوابط لإستقدام حكام أجانب في مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 – 2026 ، على أن يتم وضع هذه الضوابط في لائحة الموسم الجديد واخطار الأندية بها.

واستقر اتحاد الكرة على السماح للأندية باستقدام حكام أجانب في الدورى الجديد بعد الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، على أن يتم اخطار اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوما مع ضرورة سداد قيمة استقدام الحكام الأجانب مقدما أو بشيك مقبول الدفع كشرط أساسى قبل استقدام الحكام الأجانب.



ويعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، اجتماعا مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب عودته من الإجازة يوم 20 يوليو الجارى، من أجل مناقشة وحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية في مسابقة الدورى المصرى الجديد.