شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد ..تعرف علي مباريات الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم قرعة دورى الكرة النسائية بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول

البنك الاهلى مع رع

الاهلى مع الطيران

الجونة مع انبى

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا باى.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة ال 12 و الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

موعد انطلاق بطولة دوري الكرة النسائية

ولم يتحدد موعد انطلاق بطولة الدوري رسميا للكرة النسائية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في ظل وجود أكثر من مقترح بانطلاق البطولة نهاية أغسطس أو في سبتمبر .

اعتذار فريق المعادي و اليخت

اعتذر فريق المعادي واليخت عن المشاركة في بطولة الدوري للموسم الجاري للكرة النسائية .

يقام دوري الكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.