شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن يوسف ساليتش المرشح لتعويض وسام أبو علي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

دخل الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي دائرة اهتمامات النادي الأهلي مجدداً، من أجل التعاقد معه وتعويض الرحيل المتوقع لمواطنه وسام أبو علي الذي يضغط للرحيل إلى الدوري الأمريكي، في ظل امتلاكه عرضاً من نادي كولومبوس كرو.

أبرز المعلومات عن يوسف ساليتش

ـ مواليد 17 يناير 2002 (23 عام)

ـ يلعب في مركز المهاجم

ـ الطول 1.95 سم

ـ تبلغ قيمته التسويقية 3.5 مليون يورو

ـ يحمل جنسية مزدوجة (فلسطيني - دنماركي)

ـ قيمته السوقية 1.80 مليون يورو.

-القدم المفضلة له هي اليمنى.

ـ يحمل يوسف ساليتش الجنسيتين

ـ يلعب في نادي كارديف سيتي في دوري الدرجة الأولى الانجليزي

ـ لعب 20 مباراة في الموسم الماضي سجل 8 أهداف وصنع هدف واحد

ـ قيمة آخر انتقال بـ4 ملايين دولار من سيريس السويدي إلى كارديف سيتي

ساليتش يعود لدائرة اهتمام الأهلي والعائق مالي فقط

يوسف ساليتش سبق وتم ترشيحه من قبل لتدعيم صفوف الأهلي قبل الانتقال لنادي كارديف سيتي من ناديه السابق سيريس السويدي، ولكن مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأحمر رفض اقتراح التعاقد مع المهاجم الفلسطيني.

وينال يوسف ساليتش قناعة تامة داخل إدارة الكرة بـ النادي الأهلي، وقد يكون العائق الوحيد هو المقابل المالي الذي قد يصل إلى 5 ملايين دولار، لاسيما وأن نادي كارديف قام بشراء اللاعب من ناديه سيريس السويدي مقابل 4 ملايين دولار.

الأهلي يسعى لضم بديل بعد تمرد وسام أبو علي

ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف الحالي قبل غلق باب القيد، لاسيما مع إصرار وسام أبو علي على الرحيل ورفض البقاء، ومحاولة التمرد على الفريق الأحمر، آخرها رفض إجراء القياسات البدنية أو إجراء الأشعة المطلوبة من كل اللاعبين مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.