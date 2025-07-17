شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضم اسلام جابر واللاعب ينتظم في التدريبات استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسؤولو المقاولون العرب، ضم إسلام جابر لاعب سموحة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، وينتظم اللاعب في تدريبات المقاولون العرب اليوم.

وأعلن المقاولون العرب عن ضم صفقتين بشكل رسمي حتى الأن وهما، أحمد مجدي كهربا ومحمد أبو جودة، وذلك لدعم صفوف ذئاب الجبل.



كان المقاولون العرب، خاض مباراة ودية مساء أمس الأربعاء، أمام نظيره غزل المحلة، وفاز بهدف دون رد، ضمن خطة الفريقين استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

في سياق متصل، اقترب ديلسون كاموني مهاجم زد من الانضمام إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل عقب العودة إلى الدوري الممتاز، بعد الرحيل عن نادي زد في الصيف الجاري.

من جانبه، وضع الجهاز الفني للفريق ، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.