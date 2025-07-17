شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف مفاوضاته لتجديد عقد محمد بيومى.. وإنبى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات قوية مع محمد بيومى لاعب الفريق المنتهى تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم المنقضى ويحق له التوقيع لأى نادٍ.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع محمد بيومى على تمديد تعاقده مع النادى ليستمر داخل صفوف الدراويش بناء على طلب الجزائرى ميلود حمدى، الذى طالب بتدعيم صفوف الفريق بكل العناصر المتاحة لحين حل أزمة إيقاف القيد.

ويمتلك محمد بيومى عرضا آخر من إنبى للانتقال إليه فى صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب ينتظر حسم أموره مع الإسماعيلى بعد فشل انتقاله إلى البنك الأهلى الذى كان قريبا من ضم اللاعب.

محمد بيومى يعلن الرحيل

وكتب محمد بيومى عبر حسابه معلنا رحيله فى وقت سابق: "شكراً النادى الإسماعيلى شكراً جمهور النادى الإسماعيلى الوفى شكراً جميع الأجهزة الفنية الذى تعاملت معهم على مدار جميع السنوات سواء فى قطاع الناشئين او الفريق الاول بتمنى لهم التوفيق فى خطواتهم المقبله وكان لى كامل الشرف بالتعامل معهم جميعاً شكراً للجهاز الفنى والادارى والطبى وعمال النادى الأوفياء على الدعم والمساندة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب شكراً جمهور النادى الإسماعيلى على الدعم والمساندة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب".



محمد بيومي

وتابع: "كان لى كامل الشرف بارتداء شارة قیادة هذا النادى الكبير وستظل وسام على صدرى إلى الأبد 17 عاماً داخل هذا الكيان العظيم بتمنى من كل قلبى التوفيق للنادى الإسماعيلى فى السنوات القادمه واتمنى من الله أن يعود هذا الكيان لمكانته الطبيعية كما تعودنا".

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يعانى حاليا من إيقاف القيد لفترة تأديبية بسبب كثر الشكاوى من اللاعبين وسوء المعاملة، واتجه حاليا لتجديد عقود اللاعبين المنتهى عقودهم، ونجح فى تجديد عقد عبد الله جمال حارس الدراويش الشاب واتفق مع محمد حسن ويقترب من تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم، فى حين رحيل كل من عماد حمدى وكمال السيد إلى مودرن سبورت، وعبد الله السعيد إلى الجونة، ولازال موقف أحمد الشيخ غامضا ولم يوقع لأى نادٍ حتى الآن.