شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية للاعبى سيتى كلوب فى جميع المراحل السنية بمختلف الفروع والألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أندية سيتي كلوب، تعميم الإجراءات الطبية لجميع اللاعبين والرياضيين المنتمين لها من خلال الفحص الطبي على جميع الفرق الرياضية في كل المراحل السنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة شركة سيتي كلوب برئاسة الكابتن ياسر الرملي، بأن تكون المنظومة الرياضية في سيتي كلوب شاملة في رعايتها للنشء على كل الأصعدة تحقيقا علميا وعمليا لاستراتيجية بناء جيل جديد يمثل قاعدة حقيقية للرياضة المصرية في جميع المحافظات التي تنتشر بها أفرع أندية سيتي كلوب.

من جانبه، قال الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة شركة سيتي كلوب رئيس قطاع الرياضة بالشركة إن تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي يشمل كل الفرق في كل الألعاب بجميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية انطلق بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة للوزارة في ظل تسهيلات ساهمت فيها كل من الوزارة وشركة سيتي كلوب لضمان مدّ الرعاية الصحية بجانب الرعاية الرياضية لجميع أبنائنا وفق رؤية شاملة للتخطيط الرياضي.

وكانت القوافل الطبية قد بدأت عملها انطلاقاً من سيتي كلوب شبين الكوم ، حيث تتوالى محطاتها لتنجز العمل في جميع الفروع قبل بدء الاستعداد الرياضي للموسم الجديد.



سيتي كلوب



فحوصات طبية في سيتى كلوب



فحوصات طبية للاعبى سيتى كلوب 1