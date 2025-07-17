شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الكرة النسائية.. الزمالك مع الأهلي في الأسبوع الـ12 و29 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ظهر اليوم قرعة الكرة النسائية للموسم الجديد 2025- 2026 لبطولة الدوري وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع الأهلى في الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

موعد انطلاق بطولة دوري الكرة النسائية

ولم يتحدد موعد انطلاق بطولة الدوري رسميا للكرة النسائية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في ظل وجود أكثر من مقترح بانطلاق البطولة نهاية أغسطس أو في سبتمبر .

اعتذار فريق المعادي واليخت

اعتذر فريق المعادي واليخت عن المشاركة في بطولة الدوري للموسم الجاري للكرة النسائية .

يقام دوري الكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بإمكانية ضم 3 لاعبات أجنبيات كحد أقصى في الموسم الجديد، فيما سيُسمح لكل فريق في دوري القسم الثاني بقيد لاعبتين أجنبيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبة الفلسطينية لن تُحتسب ضمن قائمة اللاعبات الأجنبيات، وقد فتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفى للاعبات بمختلف الأندية يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.



ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القراراستجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته، بما يحقق مصلحة جميع الأندية، ويضمن سلامة عناصر اللعبة.