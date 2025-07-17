شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يستعين بالأساسيين فى ودية الكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه المدير الفنى على 39 لاعبا لخوض ودية المنتخب الكويتى الأوليمبى اليوم الخميس الساعة السادسة مساء وذلك خلال معسكره المفتوح استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلى من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.. ويلعب الفراعنة فى المونديال ضمن المجموعة الأولى التى تضم تشيلى "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

أسامة نبيه

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب

وكان المنتخب قد بدأ معسكره منذ عشرة أيام وتدرب على فترة واحدة صباحا، ثم حصل على يومين راحة وعاد منذ 5 ايام للتدريبات بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

قائمة اللاعبين المختارين لمباراة الكويت الودية

تضم قائمة منتخب مصر لمواجهة الكويت الودية كلا من: عبد المنعم تامر واحمد وهب واحمد منشاوي ومحمد ريشه في حراسة المرمي وإبراهيم عادل ومحمد ابراهيم ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية واحمد زيزو وعبد الحميد احمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا واحمد وحيد ومروان محمود وياسين حافظ ومحمد عبد الله وحامد عبد الله واحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلي ايهاب واحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن امير ويوسف شعبان.

موعد منافسات كأس العالم للشباب

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم تشيلى "المستضيف"، نيوزيلندا واليابان.

تدريبات خاصة للأساسيين فى منتخب الشباب

وكان المنتخب الوطني للشباب مواليد 2005 قد بدأ معسكره منذ أسبوع وتدرب على فترة واحدة صباحا، ثم حصل على يومين راحة وعاد للتدريبات على فترتين؛ الفترة الأولى كانت لمجموعة ضمت 50 لاعبا من الوجوه التى يرغب أسامة نبيه فى منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم فى المشاركة بالمونديال، ثم تدربت المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية السابقة.. ويتطلع الجهاز الفني للوصول إلى التشكيل الأفضل استعدادا لمونديال تشيلي، وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية فى المجموعة الأساسية تنفيذ بعض الجمل طبقا للبرنامج الفني نفذها اللاعبون مع علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب بينما قاد أيمن طاهر تدريبات حراس المرمي.