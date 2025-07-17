شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ساليتش يعود للصورة في الأهلي بعد تمرد وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

عاد الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي للصورة داخل النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه وتعويض الرحيل المتوقع لمواطنه وسام أبو علي الذي يضغط للرحيل إلى الدوري الأمريكي، في ظل امتلاكه عرضاً من نادي كولومبوس كرو.

وكان ساليتش مرشحا من قبل لتدعيم صفوف الأهلي قبل الانتقال لنادي كارديف سيتي، ولكن مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأحمر رفض اقتراح التعاقد مع المهاجم الفلسطيني.

ويحظى يوسف ساليتش بقبول لدى لجنة الكرة بالنادي الأهلي، وقد يكون العائق الوحيد هو المقابل المالي الذي قد يصلإلى 5 ملايين دولار، لاسيما وأن نادي كارديف قام بشراء اللاعب من ناديه سيريس السويدي مقابل 4 ملايين دولار.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف الحالي قبل غلق باب القيد، لاسيما مع إصرار وسام أبو علي على الرحيل ورفض البقاء، ومحاولة التمرد على الفريق الأحمر، آخرها رفض إجراء القياسات البدنية أو إجراء الأشعة المطلوبة من كل اللاعبين مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

استبعاد وسام أبو علي من معسكر الأهلي في تونس

قرر محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفنى للفريق، استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.