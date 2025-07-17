شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2005 يواجه الكويت وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في السادسة مساء اليوم منتخب الشباب 2005 بقيادة أسامه نبيه ودية أمام منتخب الكويت في اطار استعداد المنتخب المصري لبطولة العالم.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب مواليد 2005 علي خوض ودية ثانية مع الكويت يوم 20 يوليو الجاري .

موعد منافسات كأس العالم للشباب



وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

قائمة منتخب مصر للشباب

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لوديتىّ الكويت، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.

تدريبات خاصة للأساسيين في منتخب الشباب

وكان المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠٥ قد بدأ معسكره منذ أسبوع وتدرب على فترة واحدة صباحا ، ثم حصل على يومين راحة وعاد للتدريبات على فترتين؛ الفترة الأولى كانت لمجموعة ضمت 50 لاعبا من الوجوه التى يرغب أسامة نبيه فى منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم فى المشاركة بالمونديال، ثم تدربت المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس الأمم الأفريقية السابقة.. ويتطلع الجهاز الفني للوصول إلى التشكيل الأفضل استعدادا لمونديال تشيلي ، وشهدت التدريبات خلال الايام الماضية فى المجموعة الأساسية تنفيذ بعض الجمل طبقا للبرنامج الفني نفذها اللاعبون مع علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب بينما قاد أيمن طاهر تدريبات حراس المرمي.