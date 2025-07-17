طاقم حكام مصرى يدير مباراة جنوب أفريقيا والسنغال في ربع نهائى كأس أمم سيدات

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال السبت المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب.

طاقم حكام مباراة السنغال وجنوب أفريقيا

يضم الطاقم كلا من، شاهندا المغربى حكما للساحة، ويعاونها يارا عاطف مساعد أول "مصر" وأسماء وهاب مساعد ثان "الجزائر" ، غادة محات حكما رابعا "الجزائر" ، حسام عزب حكما لتقنية الفيديو "مصر" ، أحمد عبدالرازق حكم مساعد لتقنية الفيديو "ليبيا" .

مصير الحكام فوق الـ45 عاما

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه المقبل، مصير قرار لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز بشأن الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما، سواء باعتماد القرار وتطبيقه، ما يعنى اعتزال الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما أو برفضه، وبالتالي استمرار الحكام فى الموسم الجديد، ويترقب عدد من الحكام، وعلى رأسهم محمد عادل ومحمد الحنفى ومحمد صباحى ونادر قمر الدولة ومحمود يوسف وسامى هلهل، حسم موقفهم من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة، سواء باعتماد قرار أوسكار رويز أو رفضه بعدما تخطوا الـ45 عاما.

ويعود أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة 20 يوليو الجارى لاستئناف عمله مع لجنة الحكام استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة انطلاق معسكر آخر للتدريب على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR يوم 21 يوليو الجاري، بحضور أوسكار رويز رئيس اللجنة ومندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab.

واختتم مؤخرا بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.