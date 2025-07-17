شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صورته مع زيزو من داخل صالة الجيم بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قام إمام عاشور لاعب الأهلي بنشر صورة له مع زميله أحمد سيد زيزو عبر حسابه على انستجرام من داخل صالة الجيم بمقر النادي في التتش.

وبدأ الأهلي فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد منذ يوم الاثنين الماضي حيث يواصل الفريق تحضيراته قبل السفر الى تونس غداً الجمعة للدخول في معسكر إعداد خارجي.



عاشور وزيزو

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابة الكتف

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام إمام عاشور في التدريبات الجماعية لفريقه، حيث يكتفي حاليا بأداء تدريبات بدنية لاستعادة لياقته البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بعد الخضوع للأشعة اللازمة خلال الساعات الماضية.

من جانبه، أكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي: " إمام عاشور سيخضع للأشعة غدا أو بعد غد لمعرفة درجة التئام الكتف، وهو ما يجعلني أقول أنه 100% ويخضع لتدريبات بدنية على هامش تدريبات الأهلي".

وتابع: "يحتاج من 6 إلى 8 شهور وقد يصلوا إلى 10 أسابيع وفقا لحالة الالتئام ونتابع الأشعات وغير مطالب بالسفر إلى أمريكا مجددا، ومن الوارد أن يسافر إلى تونس رفقة الأهلي، ولكن لن يشارك في المباريات.