شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن المغربي عبد الحميد معالى.. صفقة الزمالك القادمة والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصل نادى الزمالك عن إعلان تعاقده مع عبد الحميد معالى لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى، بعد أن حسم الفريق الأبيض صفقة اللاعب ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن عبد الحميد معالى صفقة الزمالك القادمة..

معلومات عن عبد الحميد معالى

1- عبد الحميد معالى يبلغ من العمر 19 عاما حيث أنه من مواليد 2006

2- يلعب في مركز الوسط ويتميز بالقدم اليمنى

3- بدأ مسيرته في وداد طنجة، وبعد 5 سنوات انتقل إلى اتحاد طنجة

4- لعب لمنتخب المغرب تحت 17 سنة

5- اصغر لاعب يسجل في بطولة الدورى المغربى

6- وصلت مشاركاته مع فريق اتحاد طنجة على 30 مباراة مع الفريق الأول

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.



معالى

الزمالك يحسم 4 صفقات رسميا

ويأتى حسم صفقة معالى بعد أن أعلن الزمالك عن التعاقد مع الرباعى المهدى سليمان،حارس المرمى وثنائى فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر، الذى استغرق التفاوض معهما عدة أسابيع بعد دخول أطراف أخرى فى الصفقة، بالاضافة إلى شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى ، مع إنهاء الاتفاق مع ادم الكايد الذى وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية لإتمام التعاقد مع الفريق.

صفقات منتظرة فى الزمالك

وهناك أكثر من لاعب محلى فى الطريق الى التعاقد مع الزمالك على رأسهم محمد اسماعيل لاعب زد ، وكذلك أحمد عيد من المصرى البورسعيدى، وكذلك أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى

ويُخطط الزمالك لإغلاق ملف الصفقات خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالتزامن مع المعسكر الجاري في العاصمة الإدارية، من أجل تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد.