شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض سياسة لي الذراع من وسام أبو علي ويواجه التمرد بالعقوبات والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

سبب تمرد وسام أبو علي على الأهلي



وسام أبو علي تمرد على الأهلي عقب تلقيه عرضاً أمريكيا مغريا خلال الأيام الماضية بمقابل مادي كبير عما يتقاضاه في النادي الاهلي، ويرغب في الرحيل ويمارس ضغوطا على إدارة النادي الأهلي لإجبارهم على بيعه، لاسيما بعد بيان بقاء اللاعب وعدم قبول ايا من العروض التي وصلته لشراء اللاعب ، وهو ما اعترض عليه وسام ورفض حضور جلسة القياسات البدنية والفحوصات الطبية وعدم حضور التدريبات الجماعية أيضا.

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موقف الأهلي من تمرد وسام أبو علي



محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، قرر توقيع أقصى عقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب عدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني خلال الأيام الماضية وتحديداً منذ عودة الفريق للتدريبات يوم الأثنين الماضي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.



ورفض محمد يوسف التهاون مع وسام خاصة وأن اللاعب رفض الخضوع للتدريبات البدنية والقياسات كما رفض إجراء الأشعة خلال الأيام الماضية لتحديد حجم إصابته إعتراضاً منه على عدم موافقة الأهلي على رحيله وهي أكاذيب يُرددها وكيل أعمال اللاعب لأن الأهلي رحّب برحيله _ رغم حاجة الفريق لجهوده_ لكن مسئولو النادي إشترطوا وصول عرض مناسب من الناحية المالية للنادي من أجل الموافقة عليه.

وطلب مسئولو النادي من محمد يوسف تطبيق اللائحة المالية على المهاجم الفلسطيني بعدما بدأ اللاعب يتحجج بأمور غريبة حتى لا يشارك في بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد ، وأوضح مسئولو الأهلي أن الأهلي لم يُقصّر مع اللاعب ومنح الأندية التي تفاوضت لشراؤه مُهلة حتى 10 يوليو الجاري لكن العروض لم تكن مُناسبة للنادي لذا تم إتخاذ موقف حاسم بإغلاق هذا الملف لحين وصول عرض يُرضي النادي.



الأهلي يرفض سياسة لي الذراع



يرفض مسئولو النادي الأهلي المساومات والضغوط التي يمارسها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، من أجل الضغط على إدارة ناديه لقبول العرض الأمريكي المقدم لشراء خدمات اللاعب في الصيف الجاري، ويجبر الإدارة على بيعه.

ويتمسك مسئولو النادي الأهلي بموقفهم في عدم بيع اللاعب، إلا في حالة وصول عرض مالي مغرٍ بالقيمة المالية التي حددها في بيان السابق والتي لن تقل عن 9 ملايين دولار.