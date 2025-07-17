الامارات | قرعة ملحق مونديال 2026.. الإمارات وقطر وعمان في المجموعة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي أجريت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي قطر وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا، علما أن المنتخبات الستة التي تأهلت إلى الملحق هي الإمارات وقطر والسعودية والعراق وعمان وإندونيسيا، بعدما احتلت هذه المنتخبات المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة.

وقسمت المنتخبات الستة إلى مجموعتين، إذ ضمت كل مجموعة ثلاثة منتخبات، وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع وستجرى مباريات الملحق في كل من قطر والسعودية.

وستقام مباريات الملحق خلال الفترة من 8 حتى 14 من أكتوبر المقبل، إذ سيتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، في حين سيتواجه صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعتين عبر مواجهتين ذهاباً وإياباً يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، ويتحدد من هذا الدور المنتخب الذي سيمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.

ويبحث الأبيض الإماراتي عن التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وتعويض الفرصة الذهبية التي أهدرها بالتأهل المباشر إلى المونديال، بعد ان أحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى وذلك ضمن منافسات الدور الثالث في هذه التصفيات.

وقبل القرعة تم تصنيف منتخبي قطر والسعودية ضمن المستوى الأول، والإمارات والعراق ضمن المستوى الثاني، وعمان وإندونيسيا ضمن المستوى الثالث، ذلك استنادا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" الصادر في 13 يونيو الماضي.

وحضر حفل القرعة في ماليزيا، عضو الجهاز الإداري لمنتخب الإمارات إسماعيل راشد.