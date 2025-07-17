شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الملعب والبنزرتي في معسكر الإعداد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على ترتيبات معسكر تونس قبل السفر غداً، الجمعة، إلى مدينة طبرقة التونسية لإقامة معسكر تدريبي بها خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري ، وقدم سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى وهانى حسام المدير التنفيذى لشركة الأهلى للخدمات الرياضية، تقريراً للإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق بشأن معسكر تونس حيث سافر عدلي وهاني حسام إلى تونس مؤخراً من أجل الاطمئنان على ترتيبات معسكر الفريق الذى سيُقام هناك الأسبوع المقبل ويخوض خلاله الأهلي 3 مباريات ودية ، وتفقد عدلي وهاني حسام على فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقّل وغيرها من ترتيبات المعسكر الذي يستعد من خلاله الأهلي للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وتم الإتفاق على مواجهة الملعب التونسى يوم 21 ثم البنزرتى التونسي يوم 25 ولم يتم الإتفاق حتى الأن على الودية الأخيرة التي ستقام يوم 28 يوليو وكان مُقرراً لها أمام النجم الساحلي لكن الأخير إعتذر.

صفقات الأهلى فى 2025

بعيداً عما سبق ، يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

معسكر إعداد الأهلى الخارجى

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.