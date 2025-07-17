شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه وادى دجلة اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، اليوم الخميس، فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، في مباراة ودية في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد في بطولة الدورى.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية لفريق بتروجت الذى خسر أولى مبارياته الودية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الاثنين.

بينما ستكون مباراة اليوم هي الثالثة لفريق وادى دجلة الذى خاض مباراتين وديتين قبل هذه المباراة أمام حرس الحدود، وغزل المحلة التي انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

من جانب آخر، كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد المدير الفنى.

وأكد مصدر داخل بتروجت أن ما حدث هو هزار بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة الهزار داخل المران.

وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران وكان من بينهم حامد حمدان لإراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.

سقط فريق بتروجت أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى أولى مباريات الفريق البترولى الودية، استعدادا لبطولة الدورى فى الموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.