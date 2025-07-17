شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الاتحاد العربي عن حقيقة تأجيل بطولة العرب والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو اتحاد الكرة من الاتحاد العربي لكرة القدم عن حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل بطولة كأس العرب والتي كان مقررا إقامتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر .

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 9 تأهلوا مباشرة وفقًا لتصنيف "فيفا"، وعلى رأسهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما تُستكمل المقاعد السبعة المتبقية عبر التصفيات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر الثاني في مجموعة تضم الأردن والإمارات انتظاراً للفريق الثالث من بين منتخبي الكويت وموريتانيا.