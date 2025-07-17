شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الرجاء المطروحى اليوم في أولى التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز اليوم الخميس، مواجهة ودية أمام فريق الرجاء المطروحي، على ملعب الدفاع الجوي، في أولى تجاربه الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي المباراة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني، حيث يستعد الفريق للسفر خلال الأيام المقبلة إلى تركيا لخوض معسكر إعداد خارجي، يتضمن عددًا من المباريات الودية والمعسكرات التدريبية المكثفة.

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى تركيا اليوم الخميس، للدخول في معسكر خارجي ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى المطار عقب مواجهة الرجاء للتوجه إلى تركيا، حيث سيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية خلال المعسكر، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.