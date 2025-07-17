شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تحركاته لتدعيم صفوفه بصفقة أجنبية جديدة في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة والجهاز الفني لتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد على جميع البطولات.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم صفقة أجنبية قوية خلال الأيام المقبلة، لتكون إضافة حقيقية للفريق، خاصة في ظل قناعة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بأهمية وجود عناصر أجنبية تصنع الفارق في أرض الملعب.

ويضم الزمالك حالياً أربعة لاعبين أجانب هم المغربي محمود ينتايج،والمغربي الآخر صلاح مصدق، والتونسي سيف الدين الجزيري، والوافد الجديد الأنجولي شيكو بانزا.

ويتطلب فتح الباب أمام التعاقد مع لاعب أجنبي خامس أولاً التخلص من أحد اللاعبين الأجانب المقيدين في القائمة، وهو ما جعل الإدارة تضع التونسي أحمد الجفالي في مقدمة الأسماء المرشحة للرحيل سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، بهدف إفساح المجال لتسجيل صفقة أجنبية جديدة.

وفي هذا السياق، اتخذ الزمالك أول خطوة فعلية نحو تسويق الجفالي، وذلك باستبعاده من معسكر الفريق الحالي المُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لحسم وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة .

وترى إدارة الكرة في الزمالك أن الصفقة الأجنبية الأخيرة ستلبّي طموح جماهير القلعة البيضاء خصوصاً أن التحركات الحالية تتركز على لاعب بمواصفات فنية عالية وقادر على إحداث الفارق سريعاً.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف، سواء على صعيد تسويق الجفالي أو إتمام التعاقد مع الصفقة الجديدة، التي يتم التكتم على هويتها حتى الآن في ظل الرغبة في حسم الأمور بهدوء وسرية.