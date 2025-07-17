شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بالعقوبات لمواجهة تمرد وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، توقيع أقصى عقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بسبب عدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني خلال الأيام الماضية وتحديداً منذ عودة الفريق للتدريبات يوم الأثنين الماضي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ورفض محمد يوسف التهاون مع وسام خاصة وأن اللاعب رفض الخضوع للتدريبات البدنية والقياسات كما رفض إجراء الأشعة خلال الأيام الماضية لتحديد حجم إصابته إعتراضاً منه على عدم موافقة الأهلي على رحيله وهي أكاذيب يُرددها وكيل أعمال اللاعب لأن الأهلي رحّب برحيله _ رغم حاجة الفريق لجهوده_ لكن مسئولو النادي إشترطوا وصول عرض مناسب من الناحية المالية للنادي من أجل الموافقة عليه.



وطلب مسئولو النادي من محمد يوسف تطبيق اللائحة المالية على المهاجم الفلسطيني بعدما بدأ اللاعب يتحجج بأمور غريبة حتى لا يشارك في بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد ، وأوضح مسئولو الأهلي أن الأهلي لم يُقصّر مع اللاعب ومنح الأندية التي تفاوضت لشراؤه مُهلة حتى 10 يوليو الجاري لكن العروض لم تكن مُناسبة للنادي لذا تم إتخاذ موقف حاسم بإغلاق هذا الملف لحين وصول عرض يُرضي النادي.

