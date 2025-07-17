شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ممدوح ينتظم في تدريبات مودرن سبورت بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم محمود ممدوح مهاجم فريق مودرن سبورت في التدريبات الجماعية للفريق بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسكندرية ضمن الاستعدادات لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.

وكان أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد ممدوح أحد أبرز المهاجمين الواعدين بمسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة والذي تألق بقميص حرس الحدود وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

محمود ممدوح هو الصفقة السادسة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد.