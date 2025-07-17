شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح اليوم "بوابة المعلمين" بمقر الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم ،الخميس ، «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر، كما يفتتح المجلس اليوم حمام سباحة التربية والتعليم المجاور لمقر الأهلي بالجزيرة، لخدمة الأعضاء وفرق وأكاديميات النادي.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.