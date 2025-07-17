الامارات | الشطرنج الخاطف بمكتبة محمد بن راشد 22 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، الموافق 20 يوليو من كل عام، تدعو مكتبة محمد بن راشد جميع محبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف، التي تنظمها بالتعاون مع اتحاد الشطرنج في 22 يوليو الجاري بمقر المكتبة.

وتتيح البطولة فرصة متفردة لاختبار المهارات الذهنية في أجواء تنافسية محفزة، ضمن فعالية تهدف إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي ونشر ثقافة الشطرنج بالمجتمع.

ويأتي تنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، التي شهدت إقبالاً كبيراً، ومشاركة واسعة من اللاعبين.