شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجدد مفاوضاته مع سيراميكا لضم فيفور أكيم والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري مفاوضاتهم مع سيراميكا من أجل ضم لاعبه فيفور أكيم، لضمه في الصيف الجاري، تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق السكندري في الموسم الجديد.

ويعد أكيم من أبرز الأسماء التي يستهدف زعيم الثغر ضمها في الصيف الحالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

و اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية، خلال معسكره المقام حالياً في الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، مع فرق مالية كفر الزيات والمقاولون العرب وزد وفاركو.

ويلعب الاتحاد أولى ودياته مع مالية كفر الزيات مساء اليوم الأربعاء ومع المقاولون العرب يوم 21 يوليو الجاري ثم مع زد يوم 23 من الشهر، ويختتم ودياته في معسكره الحالي بمواجهة فاركو يوم 29 يوليو.

ووافق مسئولو نادي الاتحاد السكندري على بيع أحمد أيمن ظهير أيمن الفريق إلى وادي دجلة مقابل مبلغ 2 مليون جنيه، بعد خروج اللاعب من حسابات أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر في الفترة الحالية.