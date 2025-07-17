شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن الحداد ويوقف أنشطته لثلاثة أيام بعد وفاة ميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد على وفاة رمز النادى التاريخى الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادى، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادى الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده.



بيان النادى المصرى

فى سياق متصل، اعتذر التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادى المصرى الدكتور ميمى عبد الرازق مساء أمس الأربعاء، وذلك لسفره إلى تونس مساء الأربعاء للإعداد لمعسكر الفريق الذى يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

عبر الحسابات الرسمية للنادى المصرى على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصري، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء المغفور له بإذن الله الدكتور ميمى عبد الرازق، والذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وجاءت الرسالة الحزينة التى وجهها نبيل الكوكى كالتالى: "بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور ميمى عبد الرازق، أحد أعمدة النادى المصرى وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة فى ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادى المصرى الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".