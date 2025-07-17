من هي الجزائرية التي وقع كريم بنزيما في غرامها؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: احتفل كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي مع النجمة الجزائرية الفرنسية لينا خضري بزواجهما مؤخرا في حفل اقتصر على تواجد الأصدقاء وأفراد العائلة فقط.

وظهر بنزيما رفقة لينا خضري في منطقة خليج أجاكسيو، حيث قاما بجولة بحرية على متن قارب في منطقة "كوتي تشيافاري" برفقة أفراد عائلتيهما.

الفرنسي #كريم_بن_زيما يتزوج من الممثلة الفرنسية ( جزائرية الاصل ) لينا خضري pic.twitter.com/3tiykBUmiL — الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) July 11, 2025

— الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW)

وفي الصور الأخيرة المتداولة لبنزيما ظهر وهو في طريقه بالطائرة إلى معسكر نادي الاتحاد السعودي لبدء الاستعداد للموسم الجديد، وفي يده اليسرى يلمع خاتم الزواج.

من هي لينا خضري؟

تبلغ لينا خضري من العمر 33 عاما، وهي من مواليد الجزائر وهاجرت مع والدها ووالدتها إلى فرنسا.

وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل عام 2014، ونالت شهرة واسعة في عام 2019، بعد مشاركتها في فيلم "بابيتشا" وحصلت من خلاله على جائزة "أوريزنتي"، لأفضل ممثلة. كما شاركت في العديد من الأفلام التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير.