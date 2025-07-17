مصر تستقبل العالم.. المتحدة للرياضة تنظم بطولة العالم لناشئى اليد بمشاركة 32 منتخبا

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القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "مصر تستقبل العالم" تنظم الشركة المتحدة للرياضة بطولة العالم الحادية عشرة لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ونجحت المتحدة للرياضة في السنوات الماضية في استضافة العديد والعديد من الأحداث الرياضية الهامة في مختلف اللعبات الجماعية، إلى جانب تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والندوات العالمية بحضور كوكبة كبيرة من المسئولين عن مختلف اللعبات وكبار الإعلام في العالم خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة العالم لناشئي كرة اليد على أربعة ملاعب، وهي "الصالة رقم 1 والصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، إلى جانب الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر".

وجاءت مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا.

وتذاع مباريات البطولة عبر شاشة قنوات "أون سبورت"، بالإضافة إلى منصة "كورة بلس"، لإتاحة متابعة المباريات لجماهير كرة اليد في مصر ومختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، تواصل عقد اجتماعات مكثفة استعدادًا للبطولة، في إطار التنسيق المستمر من أجل تنظيم الحدث العالمي على أعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية.

وتسعى مصر لتقديم نسخة مميزة من البطولة، تعكس قدراتها التنظيمية وخبراتها السابقة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وسط اهتمام محلي ودولي واسع.