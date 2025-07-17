شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى: لم أفكر فى شىء الفترة الماضية سوى العودة للأهلى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد شكرى، لاعب فريق الأهلى، سعادته عقب العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء، وذلك بعد مرور 5 سنوات فقط من الرحيل.

وأضاف محمد شكرى خلال حديثه عبر الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى قائلا: "منذ رحيلى لم أفكر فى شىء سوى العودة مرة أخرى رغم تلقى العديد من العروض، وسعيد بحديث محمد يوسف المدير الرياضى معى الفترة الماضية أثناء التفاوض للعودة إلى القلعة الحمراء".

وأكد محمد شكرى: "مسئولو الأهلى تفاوضوا معى منذ عام وأنهينا كافة الأمور فى ذلك التوقيت ولكن الإصابة التى تعرضت لها بالرباط الصليبى أوقفت كل الأمور، لأعود بعد ذلك أقوى وأتمكن من ارتداء الأحمر مره أخرى".

وكان النادى الأهلى أعلن التعاقد مع محمد شكرى قادمًا من سيراميكا، لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.