شكرا لقرائتكم خبر عن آدم كايد يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه الرسمى إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفلسطينى آدم كايد، لاعب فريق بريدا الهولندى السابق، إلى القاهرة منذ قليل، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمى إلى صفوف نادى الزمالك فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.

وكان كايد قد تواجد بالقاهرة قبل أيام لإجراء الكشف الطبي، قبل أن يعود إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة، ليعود اليوم إلى مصر لاستكمال إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء.

وأتم الزمالك كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا، بعد مفاوضات ناجحة قادها جون إدوارد، المدير الرياضى للنادي، وسط منافسة من أندية خليجية حاولت ضمه، لكن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الزمالك حسمت وجهته.

ويُعد آدم كايد من أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة، ويمتاز بقدرته على اللعب فى مركز الوسط المهاجم والجناح، إلى جانب امتلاكه مهارات فردية عالية ومرونة تكتيكية تؤهله ليكون إضافة قوية للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وشارك كايد فى عدة مناسبات دولية مع منتخب فلسطين، كما قدّم موسمًا لافتًا فى الدورى الهولندي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية قبل أن يحسم الزمالك الصفقة لصالحه.

ومن المقرر أن يُعلن الزمالك عن الصفقة بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية، لينضم اللاعب إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، تلبية لرغبة المدير الفنى يانيك فيريرا الذى أبدى تمسكه بضمه.