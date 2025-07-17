شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خيري لاعب يد الأهلي ينهي اجرءات الانضمام إلي لايبزج الألماني والان مع تفاصيل الخبر

ينهي أحمد خيري لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي إجراءات انضمامه لفريقه الجديد لايبزج الالماني لمدة موسمين بعد موافقة الأهلي علي احتراف اللاعب .

يبحث مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى الجديد لفريق رجال اليد، بدائل الثنائى، أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل بالتعاقد مع صفقات جديدة فى ظل خوضهما تجربة الاحتراف، حيث انضم عادل إلى صفوف فيزبريم المجرى وفيصل إلى باريس سان جيرمان.

ويعقد خالد العوضى مدير النشاط الرياضى فى الأهلى جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة .