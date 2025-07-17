شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إسحاق سافيور صفقة الاتحاد السكندري الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم النيجيرى إسحاق سافيور مواليد 2002، اللاعب السابق لنادي رينجرز النيجيرى.

يذكر أن اللاعب من العناصر المميزة الواعدة، ويُنتظر منه أن يكون أحد اللاعبين المميزين مع زعيم الثغر هذا الموسم، حيث خضع للاختبار والتدريب تحت قيادة الكابتن أحمد سامى قبل التعاقد معه.

يذكر أن سافيور خضع لفترة اختبار طويلة مع الاتحاد منذ بداية فترة الإعداد من أجل تقييمه على أرض الواقع قبل حسم التعاقد معه بشكل نهائي، وأشاد المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية.

وجاءت أرقام سافيور قبل الانضمام إلى زعيم الثغر كالتالى:

إجمالي المباريات: 58 مباراة

عدد الأهداف: 12 هدفا

عدد الصناعات: 6 أسيست

دقائق اللعب: 4,771 دقيقة

الدوري النيجري: 54 مباراة – 12 هدف – 6 أسيست – 4,416 دقيقة.

دوري أبطال أفريقيا: 4 مباريات – 355 دقيقة لعب.