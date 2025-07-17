شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين "صداع" فى رأس الأندية بالانتقالات الحالية.. وسام أبو على الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب عدد من اللاعبين لبعض المشاكل لأنديتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لم يستقر بهم الحال سواء بالرحيل أو البقاء فى ظل اقتراب الموسم الجديد على الانطلاق بعد أقل من شهر.

وحاولت جميع الأندية تدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل بداية قوية للموسم، كما حسمت قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق سواء بالبيع أو دخولهم فى إعارات للأندية.

وهناك 4 لاعبين حتى الآن لم يستقر لهم الأمور سواء بالبقاء أو الرحيل عن الأندية، وتسببوا فى صداع لإدارة انديتهم نستعرضهم فى التقرير التالى..

وسام أبو على

يعد وسام أبو على مهاجم الأهلى أول هؤلاء اللاعبين بعدما تمسك بالرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التألق الكبير الذى قدمه فى كأس العالم للأندية، الأمر الذى جعل العروض تنهال على اللاعب.

ورحب الأهلى برحيل اللاعب عن صفوفه بشرط وصول عرض بقيمة 10 ملايين دولار، إلا أن العروض التى وصلت النادى توقفت عن 8 ملايين دولار بالإضافات، وهو الرقم الذى لم يرض طموح الأهلى ليغلق صفحة رحيله ويعلن ذلك في بيان مفصل.

قرار الأهلى لم يرضى وسام أبو على الذى يبحث عن الرحيل خاصة فى ظل وصول عروضه له يحصل خلالها على 5 أضعاف ما يتقاضاه فى الأهلى، وهو ما يسعى إليه ويحاول إيجاد عرض للخروج من الأهلى.

أحمد عبد القادر

ثانى اللاعبين هو أحمد عبد القادر لاعب الأهلى العائد من فترة إعارة لقطر القطرى، والذى رفض الخروج للإعارة مرة أخرى وطلب الرحيل النهائى عن الفريق.

وحاول الأهلى إعارته لسيراميكا أو زد إلا أن اللاعب بعد الموافقة على الرحيل عاد ورفض العرض، كما حاول الأهلى بيعه بشكل نهائى للحزم السعودى الذى طلب اللاعب مقابل مليون دولار إلا أن المفاوضات لم تكتمل حتى الآن، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى تتأكد أن اللاعب يريد الرحيل إلى الزمالك الغريم التقليدى للأحمر.

مصطفى شلبى

ثالث اللاعبين هو مصطفى شلبي جناح نادى الزمالك، حيث حاول الزمالك إدخاله فى صفقة شراء أحمد ربيع من البنك الأهلى، إلا أن اللاعب طلب راتب أكبر من الذى يتقاضاه فى الزمالك، وتسبب فى فشل صفقة الزمالك الجديدة، بعدما رفض الدخول فى الصفقة وأنه لن يدخل فى صفقات تبادلية.

ويسعى الزمالك لبيع مصطفى شلبى من أجل تدعيم صفوفه بصفقات قوية، إلا أن اللاعب حتى الآن لم يوافق وتسبب فى فشل صفقة أحمد ربيع.

حامد حمدان

رابع اللاعبين، هو الفلسطينى حامد حمدان لاعب بتروجت، الذى حاول الضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل إلى الزمالك فى الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن إدارة الفريق البترولى أعلنت تمسكها باللاعب وعدم بيعه.

وأشعل شقيق اللاعب الأمور بتصريحات تليفزيونية، الأمر الذى جعل إدارة بتروجت تعدل عن قرارها وتستمع إلى عرض الزمالك، ولكن جلسة جون إدوارد ومسئولى بتروجت لم تسفر عن جديد بسبب تمسك النادى البترولى فى الحصول على مبلغ مالى دون دخول لاعبين فى الصفقة، وهو الأمر الذى أراده جون إدوارد لتتوقف المفاوضات حتى الآن.