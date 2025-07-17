شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى يبدأ التدريب منفردا تمهيدا للعودة لمران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم فريق الإسماعيلى، التدريبات الفردية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للدراويش في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

وتعرض خالد النبريصى لإصابة قوية بكسر مضاعف فى الكوع خلال مباراة الإسماعيلى وزد بالدورى الموسم الماضى وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة، قبل أن يخضع لعملية جراحية ويبتعد عن المباريات باقى الموسم الماضى.

ويخوض خالد النبريصى المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلى، ليقترب كثيرا من اللحاق بتدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فى أولى المباريات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي على إشراك جميع اللاعبين في المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

من جانب آخر، اقترب محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي، من تجديد تعاقده مع الدراويش، بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي ، ونشر محمد حسن عبر خاصية الاستوري على حسابه إنستجرام، صورة لعقد موقع منه على بياض، مشيرا إلى اقتراب تجديد تعاقده مع الدراويش.

وكان محمد حسن قد وافق على تجديد تعاقده مع الدراويش لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى.