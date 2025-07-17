شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 16 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 – 7 – 2025 فى مقدمتها، الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي ويطالبه بإحضار عرض مناسب للرحيل.

الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي ويطالبه بإحضار عرض مناسب للرحيل

يرفض مسئولو النادي الأهلي المساومات والضغوط التي يمارسها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، من أجل الضغط على إدارة ناديه لقبول العرض الأمريكي المقدم لشراء خدمات اللاعب في الصيف الجاري، ويجبر الإدارة على بيعه.

الأهلي رقم 1 و بيراميدز 2 و الزمالك 3 في قرعة الموسم الجديد للدوري

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء مراسم القرعة في الموسم المنقضي.

ياسين مرعي: حققت حلم حياتي.. والأهلي هو النادي رقم 1 في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط

عبر ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا من نادي فاركو، عن سعادته بارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أنه حقق حلم حياته ‏بالانتقال إلى نادي القرن، وسط كوكبة من أفضل اللاعبين، مؤكدًا أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته بهذه الخطوة.‏

برنامج تدريبي خاص لـ"محمود جهاد" فى تدريبات الزمالك

خاض محمود جهاد لاعب وسط الزمالك برنامج تدريبي خاص خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

تدريبات قوية لرباعى حراس المرمى فى معسكر الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم المقبل.

بيراميدز يطير إلى تركيا بطائرة خاصة لبداية معسكر الإعداد

تقرر سفر فريق نادي بيراميدز معسكره الإعدادي الخارجي في تركيا ، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله الفريق في عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، وكذلك النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

الأهلى والزمالك ينعيان وفاة ميمي عبد الرازق

نعى مجلس إدارة النادى الأهلى ميمى عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصرى والذي ودع عالمنا قبل قليل عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.