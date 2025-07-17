شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين محمد يوسف والشناوى بسبب لائحة الفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد يوسف المدير الرياضى للنادى الأهلى جلسة مع محمد الشناوى حارس وقائد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصة بلائحة اللاعبين الموسم المقبل، وقبل توقيع اللاعبين عليها.

ويسعى محمد يوسف خلال الجلسة على وضع بعض البنود والغرامات لفرد الانضباط داخل غرفة خلع الملابس بين اللاعبين في الأهلى في ظل تواجد الكثير من النجوم داخل الفريق.

وواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاثنين الماضى، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا، حيث يتدرب لاعبي الأهلي بقوة قبل السفر إلى تونس لخوض معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة.

وخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة يوم الاثنين الماضي، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة، وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء.

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الماضى الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.