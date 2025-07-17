شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي: أيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك الأكثر ادعاء للسقوط فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الحكم محمد الحنفي أن الثنائي أيمن حفني وأحمد عيد الملك لاعبى الزمالك السابقين من أكثر اللاعبين الذين ادعوا السقوط في المباريات.

وقال الحنفي في تصريح لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ويذاع عبر شاشة قناة أون سبورت، إن الحكام يعملون حسابا للفرق أصحاب الجماهير الأكثر في المباريات.

وأعلن الحكم الدولى محمد الحنفى اعتزال التحكيم بعد رحلة طويلة في الملاعب عمرها 24 سنة، شهدت العديد من الإنجازات وإدارة أكبر المواجهات المصيرية بكافة المسابقات المحلية.

وكتب الحنفى على حسابه الشخصى في فيس بوك: "فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم".

واستطاع الحنفى أن يسجل اسمه ضمن قائمة الحكام الكبار فى تاريخ الدورى المصرى، نظرا لأسلوبه المتميز وكفاءته وحفاظه على ثبات مستواه لسنوات طويلة.