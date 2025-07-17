شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: ناد فرنسى استطلع رأيى فى ضم إبراهيم عادل.. واعتذرت عن تدريب الزمالك لأسباب صحية والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبى، أنه تم استطلاع رأيه من أحد أندية فرنسا المهتمة بضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وقال ميكالي في تصريح لبرنامج "ملعب أون"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون سبورت 1، أن محمد صلاح كان على رأس قائمة اللاعبين في المشاركة بأولمبياد باريس.

وأشار ميكالي إلى أن الزمالك قدم بالفعل عرضا لتدريب الفريق، مؤكدا أنه كان لديه وعكة صحية منعته من الموافقة على العرض.

وأرسل اتحاد الكرة مؤخرا القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي إلى روجيريو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، وفقا للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع الخواجة قبل إنهاء العقد بالتراضى.