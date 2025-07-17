شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكتسح الشمس وديا اليوم في أولى مبارياته الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

وأشرك على ماهر جميع اللاعبين فى المباراة الودية من أجل الوقوف على جاهزيتهم، كما شارك فى المباراة اللاعبون الجدد الذى تعاقد معهم الفريق فىا لانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث مسئولو سيراميكا عن مباريات ودية أخرى لتجربة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي، بالإضافة لتنفيذ خطط اللعب التى سيطبقها فى الموسم الجديد.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، وعلى الجابري إلى كهرباء الإسماعيلية.