شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: أتمنى تكرار تجربة التدريب فى مصر مجددا والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبى، أنه كان يتمنى الاستمرار مع منتخب الشباب، مشيرا إلى أنه يتمنى تكرار تجربة التدريب في مصر مجددا.

وقال ميكالي في تصريح لبرنامج "ملعب أون"، الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون سبورت 1: "كنت أملك خططا طويلة الأمد مع منتخب الشباب، ولكنى فوجئت بقرار رحيلي أثناء تواجدي في البرازيل".

وأضاف ميكالي: "حصلت على جزء من مستحقاتى والمحامى الخاص بى يتعامل مع ملف باقي المستحقات".

وأشار ميكالي إلى أنه وافق على تخفيض راتبه من أجل استكمال مشروعه مع المنتخب، ولكنه لم يشعر باهتمام من جانب اتحاد الكرة لاستمراره.

وأرسل اتحاد الكرة مؤخرا القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي إلى روجيريو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، وفقا للجدولة التى تم الاتفاق عليها مع الخواجة قبل إنهاء العقد بالتراضى.