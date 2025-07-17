الامارات | المنتخب يتعرف إلى منافسيه في ملحق مونديال 2026 اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُسحب اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة المنتخب الوطني وقطر والسعودية، والعراق وعمان وإندونيسيا، وهي المنتخبات التي كانت قد احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها.

وسيكون المنتخب الوطني ضمن المستوى الثاني، استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، الصادر بتاريخ 13 يونيو الماضي، إذ يضم المستوى الأول منتخبي قطر والسعودية (البلدان المضيفان للمباريات)، ومنتخبي الإمارات والعراق في المستوى الثاني، وعمان وإندونيسيا في المستوى الثالث.

وسيتعرف «الأبيض» إلى هوية منافسيه، فيما تقام المباريات خلال الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين إلى حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1990 في إيطاليا، علماً بأن المنتخب كان قد أهدر فرصة تاريخية في التأهل المباشر بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبات إيران وأوزبكستان وقطر وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، وسيحضر مراسم القرعة عضو الجهاز الإداري للمنتخب إسماعيل راشد.

وسيتم تقسيم المنتخبات خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام المُقبل، فيما سيلتقي صاحبا المركز الثاني من المجموعتين ذهاباً وإياباً يومَي 13 و18 نوفمبر المقبل، وسيحدد هذا الدور المنتخب الآسيوي الذي سيمثل القارة في الملحق العالمي الذي يمنح فرصة أخيرة للتأهل إلى كأس العالم، وستجرى قرعة لاحقة لتحديد مُستضيف كل من مباراتي الذهاب والإياب في هذا الدور عقب قرعة دور المجموعات من الملحق.

وينتظر أن يقيم المنتخب الوطني معسكر إعداد خارجياً في أوروبا وتحديداً في النمسا ضمن تحضيراته لمباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم، إذ وضع كوزمين خطته لتجهيز المنتخب للاستحقاق المرتقب.

. مباريات الملحق تقام خلال الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر المقبل.