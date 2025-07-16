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برشلونة يمنح القميص رقم 10 لنجمه الصاعد لامين جمال

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برشلونة يمنح القميص رقم 10 لنجمه الصاعد لامين جمال

الرياص - اسماء السيد - : أعلن برشلونة بطل لكرة القدم الأربعاء منح القميص رقم 10 الذي اشتهر به أساطير النادي آخرهم الأرجنتيني ليونيل ، إلى نجمه الصاعد الدولي لامين جمال.

وكتب النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي: "حامل رقمنا 10"، مرفقا بفيديو يظهر فيه جمال.

وساهم الجناح البالغ من العمر 18 عامًا والذي يُقارن كثيرًا بميسي الذي تخرج أيضًا من أكاديمية لا ماسيا للشباب التابعة للنادي، في فوز العملاق الكاتالوني بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والكأس السوبر) الموسم الماضي.

وسجل جمال 25 هدفا للنادي في أكثر من 100 مباراة منذ ظهوره بألوان الفريق لأول مرة في عام 2023 وهو في الخامسة عشرة من عمره مرتديًا القميص رقم 41.

بعد موسمٍ ارتدى فيه الرقم 27، سار جمال صيف العام الماضي على خطى ميسي بارتدائه الرقم 19 الذي حمله الأرجنتيني في النادي بين عامي 2005 و2008.

وورث أنسو فاتي قميص ميسي رقم 10 في عام 2021، عندما غادر لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يتمكن فاتي بسبب سلسلة من الإصابات، من إبراز كامل مؤهلاته في برشلونة، فانتقل على سبيل الإعارة إلى موناكو الفرنسي مطلع الشهر الحالي، فقرر برشلونة منح القميص رقم 10 لجمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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