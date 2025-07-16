الامارات | بعد رحيل جوتا.. ليفربول مهتم بضم نجم ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى ضم المهاجم البرازيلي رودريغو من ريال مدريد الإسباني، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "أس".

ولم يكن عام 2025 سهلا على رودريغو ثم بقي وضعه على حاله مع قدوم المدرب الجديد شابي ألونسو خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ اكتفى بمشاركة واحدة كأساسي من أصل ست مباريات في مونديال الأندية الذي ودعه النادي الملكي بخسارة مذلة في نصف النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

وأفادت صحيفة "أس"، الصادرة من العاصمة الإسبانية، بأن ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، سيدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ريال من أجل الحصول على خدمات رودريغو، لاسيما في حال خسر جهود الكولومبي لويس دياس لصالح بايرن ميونيخ الألماني الذي تقدم بعرض أولي لم يحظ بموافقة العملاق البافاري وفق التقارير.

وتوقعت "أس" أن يكون العرض المقدم من ليفربول من أجل الحصول على ابن الـ24 عاما بحدود 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي وضعه بطل الدوري الممتاز كي يتخلى عن دياس لصالح بايرن.

ويدافع رودريغو عن ألوان ريال الذي خرج من الموسم المنصرم خالي الوفاض على صعيد مسابقات الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا، منذ 2019 بعدما قدم إليه من سانتوس، وهو مرتبط بالنادي الملكي حتى يونيو 2028 بعدما مدد عقده معه في نوفمبر 2023.

وتوج البرازيلي خلال مشواره مع نادي العاصمة بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات، والكأس مرة واحدة والكأس السوبر ثلاث مرات، فيما أحرز قاريا لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والكأس السوبر مرتين، إضافة إلى لقب كل من كأس إنتركونتيننتل وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وخاض رودريغو بألوان ريال ما مجموعه 270 مباراة في كافة المسابقات، مسجلا 68 هدفا مع 51 تمريرة حاسمة، بينها 32 هدفا في الدوري الإسباني و25 في دوري الأبطال.

في المقابل، ذكرت تقارير اخرى، بان ليفربول مستعد لدفع مبلغ قياسي قدره 160 مليون دولار للحصول على خدمات مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي ألكسندر أيزاك على الرغم من تمسك ناديه به.

وكان أيزاك انضم الى نيوكاسل قادما من ريال سوسييداد مقابل 77 مليون دولار عام 2022 وتألق في صفوف الأول الموسم الماضي بتسجيله 23 هدفا ليساهم في انتزاع بطاقة التأهل الى دوري أبطال أوروبا. كما سجل هدف نيوكاسل الوحيد في مرمى ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في مارس منهيا صيام عن الالقاب لناديه استمر 70 عاما.