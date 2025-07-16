الامارات | الأرجنتيني ألمادا من بوتافوغو الى أتلتيكو مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نادي بوتافوغو البرازيلي لضم لاعب الأخير الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا، الى صفوفه بعد نهاية فترة إعارته الى ليون الفرنسي في 30 يونيو.

وقال نادي العاصمة الإسباني على موقعه الرسمي "اتفق أتلتيكو مدريد وبوتافوغو على انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي تياغو ألمادا البالغ من العمر 24 عامًا، إلى مدريد للخضوع للفحص الطبي ثم توقيع عقده الرسمي".

تدّرج ألمادا، في صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أول مباراة رسمية معه عام 2018 وهو في السابعة عشرة من عمره.

وبعد أن أصبح لاعبا دوليا (10 مباريات دولية، 4 أهداف)، تُوّج لاعب الوسط المهاجم بطلاً للعالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني.

اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الأميركي لكرة القدم عام 2023 في صفوف ناديه أتلانتا، ثم انتقل في صيف 2024 مقابل 19.5 مليون يورو إلى بوتافوغو البرازيلي.

أُعير إلى ليون في كانون الثاني/يناير الماضي لمدة ستة أشهر.