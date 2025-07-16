شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يضم محمود عماد 3 سنوات مقابل 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسؤولو البنك الأهلي في حسم صفقة محمود عماد لاعب وسط فاركو، مقابل 15 مليون جنيه، وحصل البنك الأهلي على توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للبنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء أمس، بعدما فاز ودياً على نجمة سيناء بسداسية إستعدادا للموسم الجديد، أحرزها

محمد بن شرقي "هدفين" أسامة فيصل، احمد آمين قفة، حسن احمد، مصطفى عبد الرحيم.

وكان البنك الأهلي خاض مواجهة ودية مساء الخميس الماضي تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".