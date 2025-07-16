شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يترقب وصول عروض قطرية وليبية قبل التوقيع مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي السابق قدوم عروض جديدة من أندية قطرية وليبية، للتعاقد معه في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

ويضع عمرو السولية الولية في اللعب خارج مصر حال قدوم عروض مناسبة، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع أندية خارجية سينضم إلى صفوف نادي سيراميكا.

وتوصل السولية إلى اتفاق مبدئي على الانتقال إلى سيراميكا، وحال التوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية الخارجية قبل بداية الأسبوع القادم سينضم إلى نادي سيراميكا.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الاهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.