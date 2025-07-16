شكرا لقرائتكم خبر عن "درجة التئام الكتف" تحدد موعد انتظام إمام عاشور في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لأشعة جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد موعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه، حيث يكتفي حاليا بأداء تدريبات بدنية لاستعادة لياقته البدنية قبل الانتظام في التدريبات.

من جانبه، أكد أحمد جاب الله طبيب الأهلي: " إمام عاشور سيخضع للأشعة غدا أو بعد غد لمعرفة درجة التئام الكتف، وهو ما يجعلني أقول أنه 100% ويخضع لتدريبات بدنية على هامش تدريبات الأهلي".

وتابع: "يحتاج من 6 إلى 8 شهور وقد يصلوا إلى 10 أسابيع وفقا لحالة الالتئام ونتابع الأشعات وغير مطالب بالسفر إلى أمريكا مجددا، ومن الوارد أن يسافر إلى تونس رفقة الأهلي، ولكن لن يشارك في المباريات.

وكان نشر إمام عاشور صورة له خلال تواجده في النادي الأهلي مع عودة الفريق للتدريبات استعداداً للموسم الجديد، وعلق نجم الأهلي على الصورة كاتباً بالأنجليزية : Back to work أي "العودة للعمل".

ويخوض امام عاشور برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية.



إمام عاشور

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.