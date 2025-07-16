شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على معاقبة وسام أبو علي بسبب التمرد والضغط للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

أستقر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، بسبب التمرد على النادي، من أجل الضغط على الإدارة للرحيل في الصيف الحالي بعد تلقيه عروض مغرية من الدوري الأمريكي للرحيل في الميركاتو الجاري.

ولجأ النادي الأهلي إلى توقيع 3 عقوبات على وسام أبو علي بعد نشر صورة عبر حسابه على انستجرام يتهكم فيه على قرار غلق ملف عروضه والبقاء في النادي، وبسبب رفض الخضوع للقياسات البدنية وأخيرا بسبب عدم أشعة الرنين مع باقي زملائه في الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسام أبو علي مهدد بخصم 80 ألف دولار من عقده مع الأهلي

ومن المنتظر أن يتم خصم نسبة من عقد وسام أبو علي تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة عقده، أي تتراوح بين 40 إلى 80 ألف دولار، لاسيما وأن راتب اللاعب مع الأهلي يصل إلى 800 ألف دولار سنويا.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي ممارسة وسام حالة ضغط على الإدارة الحمراء من أجل الرحيل، وطلبوا منه أن يقوم بزيادة العرض المالي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه للموافقة على بيع اللاعب.