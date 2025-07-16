"لم يكن هناك احترافية".. أحمد بلحاج يتحدث عن تجربته في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق، عن تجربته في الدوري المصري والقلعة البيضاء.

وقال بلحاج في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "بقيت شهرين دون لعب بسبب إيقاف القيد، وعندما تم قيدي تغير مدرب الفريق 3 مرات، كنا نمر كل يوم بأزمة جديدة في الزمالك، ولم يكن هناك احترافية، شيئا لم أره من قبل، وهو عكس ما رأيته في سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: " كنت أعيش في برشلونة قبل انتقالي للعب في الدوري المصري من خلال أسوان، كنت أظن أن نادي أسوان في القاهرة، الزمالك وبيراميدز تنافسا على ضمي خلال فترة لعبي بأسوان، ووكيلي اختار لي الانتقال للزمالك للحصول على فرصة اللعب أساسيا، ولم أتلق عروضا للعودة إلى الزمالك".

ولعب أحمد بلحاج في صفوف الزمالك، لمدة 6 أشهر وذلك خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو من نفس العام.

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