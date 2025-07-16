شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس الأهلى على ضم مصطفى محمد فى الصيف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى بيراميدز فى سباق التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسى والمنتخب الوطنى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل رغبة قوية من النادى لتعزيز الخط الهجومى.

ويتواجد وكيل أعمال مصطفى محمد حاليًا فى القاهرة للتفاوض بشأن العروض المقدمة للاعب، وعلى رأسها عرضان من الأهلى وبيراميدز، مع ترقب موقف اللاعب من العودة للدورى المصرى من جديد.

ويأتى تحرك بيراميدز تحسبًا لاحتمالية رحيل مهاجمه الكونغولى فيستون ماييلى، الذى تلقى عرضًا رسميًا من نادى الحزم السعودى، وسط ترحيب مبدئى من اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة فى دورى روشن السعودى.